فران جارسيا على لائحة البيع في ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - يبدو أن ريال مدريد حسم قراره بشأن رحيل ظهيره الأيسر فران جارسيا بنهاية الموسم الحالي والتوقيع مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الألماني، والإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، في الصيف المقبل.

وقالت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، إن هذا الأمر قد يدفع ريال مدريد لاتخاذ قرار برحيل ظهيره الأيسر فران جارسيا، بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط جارسيا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، وبناء عليه سيتفيد الريال من بيعه في صيف 2025.