العالم اليوم - "بروج" تعزز مكانتها في الـAI بشراكة مع جامعة محمد بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:25 صباحاً - كشفت "بروج"، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن عقدها شراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتعزيز البحوث التعاونية ونقل المعرفة وخلق فرص تدريبية للطلاب.

ستساهم هذه الشراكة في تعزيز جهود "بروج" في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ومن خلال دورها في دعم الابتكار واكتشاف الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ستعتمد هذه الشراكة على البحوث وتطوير المنتجات لتعزيز الدعم الذي توفره "بروج" لمختلف القطاعات الصناعية مثل الطاقة والبنية التحتية والسيارات والرعاية الصحية، والكهرباء والتغليف المطور والزراعة.

كما ستساهم الشراكة أيضاً في تعزيز مهارات الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للطلاب فرصاً تدريبية في "بروج" لتطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية والاستفادة مما توفره الشركة من ورش عمل وندوات حول التطورات الحالية في هذا القطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "يعتبر الذكاء الاصطناعي حافزاً قوياً لتسريع مسيرة النمو في بروج وإحداث نقلة نوعية في عملياتنا. ويسرنا التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لدعم الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي في تصميم حلول لمستقبل قطاع صناعة البتروكيماويات. ولقد لمسنا بالفعل الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي والتي يمكن الاستفادة منها في أعمالنا، ودوره في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية لخلق القيمة، ومن خلال هذه الشراكات سنكون قادرين على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق مستقبل مستدام".

وبدوره، قال تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: "يعد التعاون مع قطاع البتروكيماويات لتعزيز الابتكار والإنتاجية والنمو، جزءاً أساسياً من مهمتنا في مختلف القطاعات بدءاً من النقل إلى الرعاية الصحية وقطاع الطاقة. وستمكننا هذه الشراكة الراسخة مع "بروج" من توفير مجموعة جديدة من الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدة مجالات، إضافة إلى تمكين طلابنا وباحثينا وأعضاء الهيئة التدريسية لدينا من خوض تجارب قيمة".

يذكر أن هذه الشراكة التي تستمر لثلاث سنوات ستساهم في تعزيز جهود "بروج" في الاستفادة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا، حيث حققت "بروج" 790 مليون درهم (215 مليون دولار) كقيمة في النصف الأول من عام 2024 من خلال تنفيذها لمجموعة واسعة من المشاريع عبر سلسلة القيمة تشمل عدة مجالات من بينها العمليات والمبيعات والاستدامة.