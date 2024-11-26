كشف ملابسات واقعة تضرر أحد الأشخاص من قيام مالك عقار بطرده من منزله دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من مالك العقار محل سكنه لقيامه بطرده من المنزل بمنطقة ميت غمر بالدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغات بين الشاكى والمشكو فى حقه وزوجته تبادلوا خلالها الإتهامات فيما بينهم لوجود خلافات حول إنهاء عقد الإيجار الخاص بالشاكى بالعقار ملك المشكو فى حقه وزوجته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وتم العرض على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلهم عقب تصالحهم.