«صاحبة أطول مشوار فني».. ناقد فني: صباح بدأت مشوارها الفني بعمر الـ 17

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الفنانة الراحلة صباح بدأت مشوارها الفني في بيروت بعمر الـ17، ثم جاءت القاهرة لتقابل المنتجة الكبيرة آسيا داغر عام 1946، وبدأت بعدها انطلاقتها الكبيرة، مشيرة إلى أن الفن فترة الأربعنيات كانت عبارة سينما استعراضية أو غنائية، وهذا ما برعت به صباح بصوتها العذب وتدريبها على التمثيل.

تصريحات أحمد سعد الدين

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن آخر فيلم للفنانة صباح داخل مصر كان «ليلة بكى فيها القمر»، وكان لها إثر فني وغنائي عظيم ظل في ذاكرة الجمهور حتى الآن مثل أغنية «ساعات ساعات» و«خليك يا قلبي قد التحدي» وغيرهما.

مشوار صباح الفني

وتابع، أن الفنانة صباح تركت بصمة كبيرة في عالم الفني، وقامت بأدوار مهمة في أفلامها أمام كبار الفنانين مثل العندليب عبدالحليم حافظ وفريد الأطراش، مضيفا: «برعت في الغناء أكثر من التمثيل من ناحية الاستمرارية، ولكنها في فترة الأربعنيات والخمسنيات والستينيات قامت بأدوار فنية كثيرة للغاية مازال الجمهور يحبها».

وأشار، إلى أن صباح أدت «دويتو» مع العديد من الفنانين مثل:عبدالحليم وفريد والأطراش وكمال الشناوي وصلاح ذو الفقار، وغيرهم، موضحا أنها قامت بدويتو ناجح للغاية مع الفنان وديع الصافي في فترة السيتنيات بناء على طلب الموسيقار محمد عبدالوهاب.