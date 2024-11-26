انت الأن تتابع خبر "هتبقي قمر 14"... فتحي وشك درجتين بمقشر توريد الوجه والشفايف بمكونات طبيعية كلها من مطبخك..ياريتني جربتها من زمان...!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي، أصبحت الفتيات يتوجهن بشكل متزايد إلى صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشرة للعناية بكل ما يتعلق بالبشرة والشعر، من علاج لشد الوجه وتنعيمه إلى توريد الخدود والشفاه ومن أبرز العلاجات الطبيعية التي يمكن اللجوء إليها لتقشير الوجه والبشرة، حيث تعد هذه الخطوة أساسية لإزالة الجلد الميت، مما يعيد للبشرة نضارتها ونعومتها ويضفي عليها إشراقة ملحوظة وبالرغم من وجود العديد من الوصفات الكيميائية التي تحقق نتائج سريعة، إلا أن بعض المنتجات قد تضر بالبشرة، خاصة البشرة الحساسة. في السطور التالية، سنستعرض لكم مجموعة من الطرق الطبيعية الفعالة لتقشير وتبييض البشرة والوجه، والتي تساعد على تحقيق نضارة وتوريد طبيعي للوجه والشفايف تابعوا معنا للحصول على المزيد من النصائح الفعالة.

تقشير وتوريد الوجه والشفايف

هناك العديد من الماسكات التي تساهم في تفتيح الوجه، ولها دور كبير في تقشير الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، مما يساعد على تفتيح الوجه بدرجتين وإضفاء لون وردي طبيعي على الخدود والشفايف إليكم بعض الماسكات الفعالة التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه النتائج:

تقشير الوجه بمقشر السكر الخشن والعسل والقهوة

يعد السكر من المقشرات الطبيعية الفعالة التي تزيل الجلد الميت بلطف، بينما يعمل العسل على ترطيب البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا لتحضير هذا المقشر، امزجي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من القهوة واخلطي المكونات جيدًا بعد غسل الوجه، قومي بفرك المزيج بلطف على البشرة لمدة دقيقة أو اثنتين، ثم اشطفيه بالماء الدافئ هذا المقشر يساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها في الوقت نفسه.

تقشير الوجه بزيت جوز الهند والقهوة