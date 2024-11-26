"جمالك من مطبخك.. وداعاً للكلف والبثور والبقع .. معجزة الكركم والنشأ الجبار يقضي الكلف والبقع والجلد الميت ويجعل البشرة مشرقة (طريقة التحضير)!"

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رياض - احمد صلاح - البشرة هي عنوان جمال المرأة والحفاظ على إشراقتها ونضارتها من أهم الأمور التي تهتم بها كل سيدة ومع التحديات اليومية تتعرض البشرة للكثير من المشاكل مثل الكلف والبقع الداكنة والجلد الميت لكن يمكنك الآن التغلب على هذه المشاكل باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك مثل الكركم والنشا.

فوائد الكركم للبشرة

الكركم يعتبر من المكونات الطبيعية السحرية التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا مما يساعد في علاج البثور والتخلص من الكلف كما يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد في تحسين مرونة الجلد وإزالة الشوائب مما يجعل البشرة نضرة ومشرقة.

فوائد النشا للبشرة

النشا من أفضل المكونات الطبيعية لتقشير الجلد الميت وتهدئة البشرة حيث يساعد في تقليل الاحمرار وامتصاص الزيوت الزائدة مما يجعله مثاليا للبشرة الدهنية كما يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها ويمنحها ملمسا ناعما بفضل خصائصه المهدئة والمغذية.

طريقة تحضير قناع الكركم والنشا

لتحضير قناع الكركم والنشا تحتاجين إلى ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من النشا مع ملعقتين من اللبن الزبادي أو ماء الورد اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب قومي بتنظيف بشرتك جيدا ثم ضعي القناع على وجهك برفق مع تجنب منطقة العين اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تماما ثم اشطفيه بالماء الفاتر برفق.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

للحصول على أفضل النتائج استخدمي هذا القناع مرتين أسبوعيا واحرصي على ترطيب بشرتك بعد غسله للحصول على بشرة ناعمة ومتألقة يمكنك أيضا استخدامه على مناطق أخرى من الجسم مثل الرقبة واليدين لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.

أهمية العناية بالبشرة طبيعيا