انت الأن تتابع خبر طريقة سحرية دلعي جوزك بيها!!!.. النشا وكريم نيفيا في 20 ثانية بس هتغير كل شيء.. جربيها بنفسك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كريم نيفيا من أشهر منتجات الترطيب التي تحسن نعومة البشرة وتحميها من الجفاف، وعند مزجه مع النشا، الذي يمتاز بقدرته على التفتيح وتهدئة البشرة، يصبح لدينا خليط فعال وآمن يساهم في تفتيح البشرة والعناية بالمناطق الحساسة، هذه الوصفة تمنح نتائج رائعة دون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة إذا تم استخدام المكونات بشكل صحيح.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير الخلطة، ابدئي بمزج ملعقة كبيرة من كريم نيفيا الأصلي مع ملعقة صغيرة من النشا حتى تحصلي على قوام متجانس، إذا كنتِ ترغب في تعزيز الترطيب، يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد، امزجي المكونات جيدا ثم ضعي الخليط على المناطق التي ترغب في تفتيحها، مع تدليكها بحركات دائرية لمدة 15-20 دقيقة، بعد مرور الوقت، اشطفي البشرة بالماء الفاتر وجففيها برفق.

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