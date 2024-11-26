أخبار مصرية

الرئيس السيسي يتوسط صورة مع رؤساء شركات دولية عاملة فى قطاع الصناعة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدوليى السنوي للصناعات الذى يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

في بداية اللقاء، رحب الرئيس السيسى بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعى، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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