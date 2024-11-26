مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عند الساعة العاشرة هذه الليلة عن وقف إطلاق النار في لبنان.

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن إنهاء "التفاوض على أي شىء قبل التفاوض على كل شىء".

وأضاف أن المحادثات مستمرة، والرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع "عن كثب" تقدم محادثات وقف إطلاق النار، وهو على تواصل مباشر مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، الذي زار المنطقة خلال الأسبوع الماضي.