القاهرة - محمد ابراهيم - وفاة والد زوجة حمادة هلال

أسما سامح، زوجة الفنان حمادة هلال، أعلنت في الساعات القليلة الماضية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك وفاة والدها بعد صراع طويل مع المرض، حيث كتبت تعليقًا مؤثرًا قالت فيه: "بابا مات"، معبرة عن حزنها الشديد. لم تُعلن بعد تفاصيل الجنازة أو العزاء.

منشور أسما سامح زوجة الفنان حمادة هلال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



من ناحية أخرى شارك حمادة هلال متابعيه في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء على حساب الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام صورة لوالد زوجته، الذي يعاني من أزمة صحية شديدة، وعبّر عن استيائه من الحسد كسبب وراء المرض، حيث دعا الجمهور للتضرع إلى الله من أجل شفاء حماه، معلقًا: "حسبي الله ونِعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك"، كما أضاف تمنيات بأن يعود الأذى على الحاسدين، مشيرًا إلى صبر حماه في مواجهة المحنة.

آخر أعمال الفنان حمادة هلال



شارك الفنان حمادة هلال في مسلسل المداح 4 "أسطورة العودة"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.

الفنان حمادة هلال

أبطال مسلسل المداح



جدير بالذكر أن مسلسل المداح 4 شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، وآخرين.