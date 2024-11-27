برشلونة يتألق وإنتر يعتلي الصدارة أوروبياً

برشلونة يتألق وإنتر يعتلي الصدارة أوروبياًقاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة للفوز على بريست بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثلاثية برشلونة ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين (10 من ركلة جزاء، و90+ 2)، وداني أولمو في الدقيقة (66).

ورفع برشلونة بفوزه الرابع في المسابقة مقابل هزيمة وحيدة، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن ليفربول الإنجليزي الثالث الذي لعب مباراة أقل، فيما مني ستاد بريست بهزيمته الأولى مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، حقق إنتر ميلان فوزا صعبا على ضيفه لايبزيغ بنتيجة (1- صفر) على ملعب "سان سيرو" في ميلانو.

وسجل الفرنسي كاستيلو لوكيبا مدافع لايبزيج هدف المباراة الوحيد خطأ بمرماه في الدقيقة (27).

والفوز هو الرابع لإنتر ميلان مقابل تعادل وحيد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول ويتصدر الترتيب العام للمسابقة مؤقتا حتى انتهاء بقية مباريات الجولة، في حين مني لايبزيج بهزيمته الخامسة تواليا، وظل بلا رصيد من النقاط في المركز الـ33.

أما في المباراة الثالثة، فقد تمكن فريق أتلانتا الإيطالي من تحقيق فوز كبير على مضيفه يونج بويز السويسري بنتيجة (6- 1) على ملعب "سويس وانكدورف" في بيرن.

وسجل ماتيو ريتيجي في الدقيقتين (9، 39)، والبلجيكي شارل دي كيتيلاري في الدقيقتين (28، 56)، والبوسني سياد كولاسيناك في الدقيقة (32) والصربي لازار ساماردزيتش في الدقيقة (90) أهداف أتلانتا، والكونغولي سيلفر جانفولا في الدقيقة (11) هدف يونج بويز.

ورفع فريق أتلانتا بفوز الثالث في المسابقة مقابل تعادلين رصيده إلى 11 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع، فيما مني يونج بويز بهزيمته الخامسة تواليا، وظل بلا رصيد من النقاط في المركز الـ36.

وفي المباراة الرابعة، تغلب أرسنال على مضيفه سبورتينج لشبونة 5- 1.

وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي والألماني كاي هافيرتز والبرازيلي جابرييل ماجاليس وبوكايو ساكا من ركلة جزاء والبلجيكي لياندرو تروسارد في الدقائق (7، 22، 45+1 ، 65، 82) أهداف أرسنال، وجونكالو إيناسيو في الدقيقة (47) هدف سبورتينج لشبونة.

ورفع أرسنال بفوزه الثالث مقابل تعادل وهزيمة، رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع ، فيما مني سبورتينج لشبونة بهزيمته الأولى مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن.

أما في المباراة الخامسة، أكرم فريق باير ليفركوزن الألماني وفادة ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بالفوز عليه بنتيجة (5- صفر) على ملعب "باي ارينا" بمدينة ليفركوزن.

وسجل الأهداف الخمسة كل من فلوريان فيرتز في الدقيقتين (8 من ركلة جزاء، 30)، والإسباني اليخاندرو جريمالدو في الدقيقة (11)، والتشيكي باتريك شيك في الدقيقة (61)، والإسباني أليكس جارسيا في الدقيقة (72).

ورفع باير ليفركوزن بفوزه الثالث مقابل تعادل وهزيمة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس ، فيما مني بهزيمته الرابعة مقابل انتصار وحيد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ30.

وفي المباراة السادسة، اقتنص فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا صعبا من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (1- صفر) على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ.

وسجل الكوري الجنوبي مين جاي كيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (38).

وأكمل فريق باريس سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (57) التي شهدت طرد لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.

ورفع بايرن ميونيخ بفوزه الثاني تواليا والثالث في المسابقة مقابل هزيمتين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ11 ، فيما مني باريس سان جيرمان بهزيمته الثانية تواليا والثالثة في المسابقة مقابل فوزن وتعادل ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ26.

وأخيرا في المباراة السابعة والأخيرة، تواصل تراجع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا في كل البطولات، وحقق تعادله الأول بعد خمس هزائم، وذلك بعدما أهدر فوزا كان في المتناول على ضيفه فينورد روتردام الهولندي الذي حول تأخره بثلاثة أهداف لهدف في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة إلى تعادل ثمين (3- 3) على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسجل النرويجي إيرلنج هالاند في الدقيقتين (44 من ركلة جزاء، 53)، والألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة (50) أهداف مانشستر سيتي، والجزائري انيس حاج موسى والمكسيكي سانتياجو خيمينيز، والسلوفاكي دافيد هانكو في الدقائق (75، 82، 89) أهداف فينورد روتردام.

وبتعادله الثاني مقابل فوزين وهزيمة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ15 ، فيما رفع فينورد روتردام بتعادله الأول مقابل فوزين وهزيمتين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ20.