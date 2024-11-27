كوبارسي: لم أتوقع جائزة الأفضل في المباراة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - أعرب باو كوبارسي، مدافع فريق برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على ستاد بريست 3-0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وبجائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: لم أتوقع جائزة الأفضل في المباراة، وبيدري كان من بين أفضل اللاعبين اليوم… لذا أنا ممتن جداً.

وأضاف: كانت مباراة صعبة لأننا جئنا من نتائج سيئة… قدمنا كل ما لدينا بنسبة 100%… الموسم طويل ويجب أن نستمر بهذا الشكل.