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كوبارسي: لم أتوقع جائزة الأفضل في المباراة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - أعرب باو كوبارسي، مدافع فريق برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على ستاد بريست 3-0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وبجائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: لم أتوقع جائزة الأفضل في المباراة، وبيدري كان من بين أفضل اللاعبين اليوم… لذا أنا ممتن جداً.

وأضاف: كانت مباراة صعبة لأننا جئنا من نتائج سيئة… قدمنا كل ما لدينا بنسبة 100%… الموسم طويل ويجب أن نستمر بهذا الشكل.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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