العالم اليوم - قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. غارة على ضاحية بيروت الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. غارة على ضاحية بيروت الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جديدة، ضاحية بيروت الجنوبية، فجر الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأظهر البث المباشر اشتعال مواقع مختلفة، إثر غارات تردد صداها في بيروت.

وجاء التصعيد قبل ساعات قليلة من دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، فجر الأربعاء.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي من واشنطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا الأربعاء بتوقيت لبنان وإسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت بشأنه الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع حزب الله اللبناني.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا الحكومة إلى دعم الاتفاق لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.

ويستند الاتفاق إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الأخيرة في عام 2006، لكنه لم ينفذ بالكامل.