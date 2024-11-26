13 ديسمبر.. بهاء سلطان وأحمد سعد يجتمعان لإحياء ليلة طربية في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - 13 ديسمبر.. بهاء سلطان و أحمد سعد يجتمعان لإحياء ليلة طربية في الكويت



ينتظر الجمهور الكويتي أمسية غنائية مميزة يوم 13 ديسمبر المقبل، حيث يجتمع النجم بهاء سلطان والفنان أحمد سعد في حفل ضخم سيقام في “الأرينا كويت”، ضمن فعاليات مهرجان “موسم الكويت الغنائي”، ومن المتوقع أن تكون الحفلة مليئة بالأجواء الطربية والمفاجآت، خاصة مع الحضور القوي للنجمين في الساحة الفنية هذا العام.



بهاء سلطان يروج لحفل الكويت



بدأ النجم بهاء سلطان الترويج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث علق على منشوره قائلًا: "جمهوري في الكويت الحبيبة، استنوني مع صديقي النجم أحمد سعد يوم 13 ديسمبر، في حفل مهرجان موسم الكويت الغنائي على مسرح الأرينا، أشوفكم على خير"، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور الذي يتوقع أداءً حماسيًا لأشهر الأغاني مثل “يا ترى” لبهاء سلطان و”وسع وسع” لأحمد سعد.

أحمد سعد يروج لحفل الكويت

و آخذ أحمد سعد يروج للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، وعلق على منشوره قائلًا: "جمهور الكويت الغالي، أشوفكم يوم الجمعة 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت، مع حبيب قلبي ونجمي المفضل بهاء سلطان".



و سيكون الحفل جزءًا من سلسلة فعاليات موسيقية تشهد مشاركة نخبة من النجوم العرب، ليقدموا أمسيات فنية متنوعة تستقطب محبي الفن من مختلف الدول.

آخر أعمال الفنان بهاء سلطان



يذكر أن آخر أغاني بهاء سلطان، أغنية

"أنا من غيرك" من غناء بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي والفيديو كليب من إخراج هبة يسري.

آخر أغاني الفنان أحمد سعد



يذكر أن آخر أغاني أحمد سعد، أغنية "وسع وسع"، والأغنية من كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وجرى تصويره فى أحد القصور، واستخدم فى التصوير عناصر فنية جديدة.



كلمات أغنية "أنا من غيرك" لبهاء سلطان من فيلم "الهوى سلطان"

و تقول كلمات أغنية "أنا من غيرك":

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها