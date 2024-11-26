مانشستر سيتي يقع في فخ التعادل أمام فيينورد بثلاثية بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام فيينورد بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وفيينورد في دوري أبطال أوروبا

منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 10، بعد رأسية من إرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن إرلينج هالاند من أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها هالاند الذي نفذها بتسديدة قوية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح إلكاي جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء فيينورد، نفذها فودين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها جوندوجان بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

واستطاع إرلينج هالاند أن يحرز الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 53، بعد عرضية أرضية من ماتيوس نونيز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها هالاند بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وقلص أنيس حاج موسى الفارق لصالح فيينورد في الدقيقة 75، بعد تمريرة بالخطأ من جوسكو جفارديول، تابعها موسى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وسجل سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني لصالح فيينورد في الدقيقة 82، بعد تسديدة من إيجور بايساو، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى ليتابعها خيمينيز بتسديدة بصدره، سكنت الشباك.

وأحرز دافيد هانكو الهدف الثالث والتعادل لصالح فيينورد في الدقيقة 89، بعد تمريرة طولية من أنيس حاج موسى، استقبلها بايساو برأسية وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم أرسل الأخير عرضية إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هانكو برأسية، سكنت الشباك.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وفيينورد في دوري أبطال أوروبا

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقاء، فيما يحتل فيينورد المركز العشرين برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين.