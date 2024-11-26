رمضان 2025| انضمام ياسمين العبد لـ فريق لام شمسية

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة الشابة ياسمين العبد لفريق عمل مسلسل "لاوم شمسية" والذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، من بطولة الفنانة أمينة خليل، وتدور أحداثه في إطار من الأحداث الاجتماعية المثيرة، وبدأت ياسمين تصوير أولى مشاهدها اليوم .

قصة مسلسل لام شمسية



ويناقش مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسين، ويلعب أحمد السعدني شخصية زوج أمينة خليل الذي يقف ضدها في كل ما تقوم به، ولم يوافق على أفكارها، ويدخل الإثنين في خلافات دائمًا.

أبطال مسلسل لام شمسية



ويأتي مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ويعد لام شمسية التعاون الرابع بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى.