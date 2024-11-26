نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره سبارتا براج مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويحتضن ملعب "أبيت أرينا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد وسبارتا براج اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق محمد المبروكي.