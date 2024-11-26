نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي والسد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام السد

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، البليهي، لودي.

خط الوسط: كنو، سافيتش، القحطاني.

خط الهجوم: ليوناردو، الدوسري، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والسد القطري

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.