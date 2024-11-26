نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق فلوكس: أمي تركية وأبي مصري وعشت أجمل أيام حياتي في عابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان فاروق فلوكس إنه من مواليد حي عابدين لأم مصرية وأب مصري، وأنه عاش أيام سعيدة في حي عابدين، معلقًا:" عشت أيام سعيدة في حي عابدين، وكان لي أصدقاء من جنسيات مختلفة، وكنا نقدم أغاني للملك فاروق أمام قصر عابدين، وأنا زعلت عليه عندما غادر مصر لأنه كان محبوب وأنا اسمي على اسمه".

فاروق فلوكس

أبرز تصريحات فاروق فلوكس

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي والملك فاروق رفض المقاومة حتى لا يقع ضحايا من المصريين، وأنا كنت وحيد العائلة وفي يوم وجدت الطائرات الفرنسية تضرب مصر وذهبت وقتها إلى جامعة القاهرة وانضميت وقتها للفدائيين، وبالفعل أخذت ملابس وبندقية وذهبت إلى بورسعيد ثم عدنا إلى الإسماعيلية لنستكمل المقاومة ولم يعرف أهلي بهذا الأمر، وعشنا لحظات صعبة.

وتابعذ:" أنا أعشق جمال عبد الناصر، وكنت أتمنى أن أكون مهندس ودخلت كلية الهندسة بقرار من جمال عبد الناصر، وحصلت على مجانية التعليم".

سبب لقب “فلوكس”

وعن سبب تسميته فلوكس أجاب أن أحد اصدقائه سماه بهذا الاسم بسبب خلاف وشجار بينهم، وفي المساء قدموا عرض وشاهده الجنود وبدأ يشتهر بهذا الاسم.