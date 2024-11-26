موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، البوم الثلاثاء، الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

