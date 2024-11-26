العالم اليوم - رامي صبري وويجز.. القصة الكاملة لأزمة الرقم 19

انتم الان تتابعون خبر رامي صبري وويجز.. القصة الكاملة لأزمة الرقم 19 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - اشتعلت أزمة بين المطرب رامي صبري ومغني الراب ويجز حيث تبادل الجانبان الهجوم الأمر الذي استدعى دخول زوجة رامي على خط الأزمة فضلا عن أطراف أخرى.

الأزمة بدأت مع لقاء تلفزيوني لرامي صبري تحدث فيها عن ما تعرف بأغاني المهرجانات ثم اختص ويجز بالحديث قائلا: "لا أفهم ما يقوله وهم شباب ناجحون منذ البداية ويجب على الناس استماع أجيال أخرى من الموسيقى".

لم يكتف رامي بهذا الأمر بل طال هجومه مغني الراب تووليت، واصفا إياه بأنه لا يستحق تصدر التريند لمدة أسبوعين، ثم أعاد الهجوم بأنه لا أحد يعرف هوية هذا المغني بالكاد، كما لا يحب نوعية الأغاني التي يغنيها والتي اعتبرها لا تشبه الموسيقى المعتادة.

وتحدث صبري عن توليت قائلا: "توليت يخبئ نفسه مثل عناصر تنظيم داعش، بات مثيرا للجدل، والناس تريد معرفة من هو".

حديث رامي اسفتز ويجز الذي رد سريعا عبر حسابه على منصة إنستغرام قائلا: "أتكلم عن فنان يعتقد أن لديه صلاحية الحديث عن أي شخص، والناس تسمع وتسكت، الفنان اسمه رامي، رامي كل 4 أو 5 شهور يتحدث عن مطربي الراب والهيب هوب، متى تتحدث عن فنك ومجالك؟".

وأضاف ويجز : "أنت لا تفهم في الراب، فلن تستطيع غناءه، عندما أجد شخصا يجيد شيئا لا أجيده.. احترمه، لكنك لا تقدر هؤلاء الفنانين، تعتقد أنهم يريدون الوصول لمستواك، لكن هم قد تفوقوا عليك، أنت لست رقم 2 أنت رقم 19 وبعيد للغاية".

بعد حديث ويجز جاءه الرد لكن هذه المرة ليست من رامي صبري بل من زوجته شيري عادل التي كتبت منشورا على موقع إنستغرام جاء فيه: "لن أسكت وسأرد على كل من يفكر في الحديث عن بشكل لا يعجبني (رامي صبري)، أولا رامي سؤل في برنامج وله صلاحية الرد، ثانيا رامي صبري من أهم فناني الوطن العربي ومن أهم الأصوات، وليس لديه فرغ الوقت الذي لديك".

وتابعت زوجة رامي صبري: "أما بالنسبة لترتيب رامي فهو لا يشغل باله، لو حضرتك ترى أنه رقم 19 فأنت لست موجودا على الخريطة من الأساس".

وأكملت منشورها: "أغنية واحدة لرامي صبري يمكنها إنشاء تاريخ للبعض، يجب عليك الانتباه لمن تتحدث عنه، يبدو أن لديك عمل آخر غير الموسيقى لأنك لو داخل هذا العمل لن تتحدث بهذا الشكل الذي يجعلك سخرية للناس، لأنك تتحدث عن فنان حقيقي، وعندما تريد عمل دعاية لأغنيتك يجب عليك الابتعاد عن اسم رامي صبري، أعرف أن اسمه يجعل الأغنية "تريند"، لكن حاول الاعتماد على نفسك".

من جانبها شنت الإعلامية إنجي أنور هجوما على ويجز ووصفت رده بأنه "أزمة بدون أي لازمة".

وتابعت في حديثها عن رامي صبري: "الرجل تحدث عنك جيدا، كل ما قاله أنه لم يفهم كلمات ويجز، هذه ليست جريمة، أضم صوتي لصوت رامي صبري، أن لا أفهم كلمات ويجز، لكن هو تجربة تستحق التوقف عندها، رجل ناجح وله جمهور، لكن الفيديو (الذي رد فيه على رامي صبري) ليس له لازمة وليس في صالحك، وينم عن أنك مغرور (ويجز)، احترم نجاح من سبقوك، طريقة ويجز غير مقبولة، لست فوق النقد، عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وفريد الأطرش تعرضوا للنقد".

هجوم رامي صبري كان قد طال المطرب تووليت الذي رد على صبري قائلا: "جرب التركيز في الموسيقى ولا يجب عليك إبداء رأيك الذي لا قيمة له، لا سيما وأنه شخص أكثر نجاحا منك وأصغر منك، خليك قدوة وشجع الناس يا حبوب".