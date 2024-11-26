القومي للترجمة يصدر الطبعة العربية من كتاب ”دريدا الشاب والفلسفة الفرنسية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الترجمة العربية لكاتب "دريدا الشاب والفلسفة الفرنسية" تأليف إدوار بارينج، ترجمة سحر توفيق ومراجعة محمد الشحات.

يعرض الكتاب تاريخ أحد الفلاسفة المهمين في القرن العشرين، فهو يتناول المرحلة الأولى من حياة دريدا ودراسته منذ المرحلة الثانوية حتى أصبح أستاذًا في الجامعة، وذلك من خلال سياق التاريخ الفكري والثقافي والفلسفي في فرنسا في الفترة نفسها، كما يعرض أيضًا للمذاهب الفلسفية المتعددة والمجادلات والروايات التي كانت تتردد وتتجادل وتتحاور في جو من الحيوية الثقافية والفكرية لتلك الفترة من القرن العشرين. كما سنعرف في هذا الكتاب كيف استطاع دريدا الفرنسي الذي تربى في الجزائر أن يتطور من الفلسفة الفينومينولوجية في بداية حياته، مرورًا بالنزعة الإنسانية واللإنسانية والبنيوية وما بعد البنيوية، حتى وصل إلى التفكيكية التي انتهى إليها.