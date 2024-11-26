فاروق فلوكس يتصدر التريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان فاروق فلوكس تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب لقائه مساء أمس، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، والمذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، حيث كشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز تلك التصريحات.

فاروق فلوسك وعمرو الليثي

بداية لقب "فلوكس"

تحدث فاروق فلوكس عن كيفية إطلاق أحد أصدقائه عليه هذا اللقب، قال: “في أحد الأيام، كان أحد زملائي في الجيش يلقبني بـ ”فلوكس" بسبب حديثي المستمر وروحي المرحة، لم أتوقع أن ينتشر هذا الاسم بهذا الشكل، لكنه أصبح جزءًا من هويتي".

خلاف فاروق فلوكس مع مها أحمد



وكشف "فلوكس" عن تفاصيل الخلاف بينه وبين الفنانة مها احمد، أثناء كواليس إحدى المسرحيات قائلًا: "كنا بنعمل رواية وكنت أنا واقف بتكلم، وهي وافقة في البلكونة بتتكلم، الدور بتاعي اتفقت مع المخرج أزود جمل عشان مكنش مكتوب كفاية قولت كلام زيادة، وأنا قلت الكلام من هنا هي علقت على الكلام بإفيه".

وتابع: "تاني يوم واحنا بنعمل بروفة جينا في الحتة دي، أنا مش عارف قولت ايه امبارح أنا بخترع كلام لسه بتكلم قالت ستوب، أنا في إيفيه أنا بقوله هنا، الصراحة صعب عليا نفسي جدا، قولت بقى بنت من بناتي تعمل كده".

وأضاف: "رحت لمدير الفرقة قولت له بعتذر عن دوري ومش عايز أعمله، أشرف زكي كلمني وقالي هتعمله قولتله أنا أتهنت، روحت البيت تعبت أوي، كلمت بنتي قولتلها وديني المستشفى الدكتور كشف عليا وعملي قسطرة".