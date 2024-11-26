انت الأن تتابع خبر عايشة الدور والكابتن الأبرز.. مسلسلات كوميديه في رمضان 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب الموسم الرمضاني، يبحث الجمهور عن مسلسلات كوميديه في رمضان 2025، وتفاصيل تلك المسلسلات وذلك لتحديد قائمة مبدئية للأعمال التي سيستعد الجمهور لمتابعتها في السباق الرمضاني 2025، ومع انطلاق صناع الأعمال الدرامية الرمضانية في تحضير مسلسلاتهم،

يرصد تحيا مصر في التقرير الآتي مسلسلات كوميدية في رمضان 2025.

لعل أبرز مسلسلات كوميديه في رمضان 2025، مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني والذي ينتظر الجمهور مسلسله الدرامي في كل رمضان، وذلك بسبب كوميديته الفريدة من نوعها والتي تكون لها مغزى مهم ومؤثر للغاية في النهاية، ويتكون مسلسل الكابتن من 15 حلقة وهو مستوحى من قصة أيمن الشايب، ويعد العمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني.

أما عن المفاجأة الكبير ضمن مسلسلات كوميديه في رمضان 2025 هي عودة الفنانة دنيا سمير غانم بأعمالها الدرامية المحببة لفئة معينة من الجمهور كبارا وصغارا، حيث يرتبط الاطفال بأعمال دنيا سمير غانم الدرامية بشكل كبير، فتشارك في هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل عايشة الدور والذي يعد من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

أجزاء جديدة تنضم إلى مسلسلات كوميديه في رمضان 2025

وانضمت اجزاء جديدة من الأعمال الدرامية إلى مسلسلات كوميديه في رمضان 2025، لعل أبرزها مسلسل أشغال شقة الموسم الثاني والذي يخوض بطولته الفنان هشام ماجد إلى جانب الفنانة أسماء جلال وذلك بعدما حقق الموسم الأول من العمل نجاحات ساحقة وردود فعل إيجابية كبيرة وواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال فترة عرض العمل في الموسم الرمضاني المنقضي.

أما عن مسلسل كامل العدد، فيحضر صناعه في الفترة الحالية إلى الموسم الثالث وانضم له أبطال جدد من بينهم الفنان حسين فهمي، الفنان عمرو صالح والفنان الشاب يوسف عمر، ومن المتوقع أن يكونوا إضافة قوية لصناع مسلسل كامل العدد 3، والعمل من بطولة الفنانة دينا الشربيني إلى جانب الفنان شريف سلامة وأيضا الشباب؛ حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، ومالك عماد.

محمد هنيدي ينضم إلى مسلسلات كوميديه في رمضان 2025