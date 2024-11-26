نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أعمال ينتظرهم أمير كرارة.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أمير كرارة حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتعاقد علي عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل بعنوان أعراض انسحاب، ومسلسل ظروف غامضة، وأيضا يواصل تصوير فيلمه الجديد الشاطر.

أحدث أعمال أمير كرارة

تعاقد أمير كرارة علي مسلسل ظروف غامضة، وتشارك بجانبه البطولة آية سماحة، والعمل مكون من 10 حلقات، تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

وايضا يتجهز أمير كرارة لمسلسل أعراض انسحاب تشارك كندة علوش في بطولته، والعمل من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، وهو من نوعية أعمال دراما المنصات.

كما يواصل أمير كرارة حاليًا تصوير فيلمه الجديد الشاطر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، ويضم هنا الزاهد، اللبناني عادل كرم، ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو فيلم البعبع، والذي نافس به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، شارك بجانب كرارة في بطولته، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وأيضا شارك في مسلسل بيت الرفاعي، والذي حقق من خلاله نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، قدم خلاله كرارة دور دكتور اسمه ياسين، والذي يدخل في أزمات عديدة مع تتابع الأحداث بسبب اتهامه بقتل والده، كما ناقش العمل خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي عُرض في 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.