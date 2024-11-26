نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده تروج لأغنيتها مع ويجز الجديدة "أنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة فيفي عبده بالترويج لاغنيتها الجديده مع مطرب الراب ويجز التي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

فيفي عبده تروج لأغنية "أنا"

وظهرت فيفي عبده في فيديو نشره ويجز عبر حسابه على "تيك توك" وهي تقول: "استنو الأغنية بتاعة ويجز الجديدة أنا".

فيفي عبده تعلن عن تعاونها مع ويجز

سبق، وكشفت فيفي عبده عن تعاونها مع ويجز وقالت في حوار سابق: "هعمل أغنية جديدة مع ويجز، هظهر فيها معاه على غلاف الأغنية. أنا بحب ويجز جدا، وأغنيتي الجديدة معاه هتكون مفاجأة بتمنى تعجب كل جمهوري".

آخر أعمال ويجز

وكان آخر أعمال ويجز هي أغنية "حلوة منك"، التي طرحها منذ 10 أشهر، ثم طرح اغنية بعنوان: «العربي أصلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وجاءت كلماتها تسلط الضوء على الهوية العربية والأصول العريقة.

كلمات أغنية «أصلي عربي»

أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا

فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا

أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر

أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر

في بلاد الكرم والجود في بلاد الإحساس موجود

في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك

ومفيش بينا فرق كبير نفس بيوتنا والتأثير

في جمالنا مشتركين وجُمال علشان مختلفين

بيحاولوا في حاجة توجعنا ١٠٠ مرة وقعنا ورجعنا

بالعربي علشان فاهمين بالعربي لغتنا تجمعنا

في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي

في بلادي وفي غربتي

مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي