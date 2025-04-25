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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن انتخابات اللجنة الأولمبية الأخيرة التى فاز بها المهندس ياسر إدريس ومجلسه الحالي من أفضل الانتخابات التى عاصرتها منذ تشريفى بوزارة الشباب والرياضة.

وزير الرياضة: الانتخابات الأخيرة للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأفضل منذ تشريفي بالمنصب

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الجمعة قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العادية للجنة الأولمبية للتصديق على فوز مجلس المهندس ياسر إدريس أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة الرياضة المصرية وهدفنا جميعًا تجهيز الأبطال من الآن لدورة الألعاب الأولمبية القادمة بلوس أنجلوس 2028.

وأضاف أشرف صبحي ان الوزارة تابعت بدقة إجراءات الانتخابات لكافة الاتحادات الرياضية والجميع أشاد بالتجربة الفريدة والتى أفرزت عن وجوه جديدة وصلت لاكثر من 66% من رؤساء الاتحادات وكلها أمور صحية.

وكشف أشرف صبحي أن الوزارة لم تمنع أي شخص من الترشح والتجربة الأخيرة مشرفة للوسط الرياضي.

كما أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتجربة انتخاب لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والتي أشرف عليها المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية والتى فاز برئاستها البطل الأوليمبي أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس.

وأوضح أشرف صبحي لرؤساء الاتحادات الذين تواجدوا للمشاركة في إجراءات الجمعية العمومية ان الوزارة تتابع كافة الاتحادات وطالب الجميع بسرعة تقديم الخطط من أجل اعتمادها من مجلس الوزراء والعمل على سرعة إعتماد ميزانية الاتحادات للموسم الجديد.

وأوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعاملت بحترافية شديدة قبل سفر بعثة مصر لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس ولم تكن المصاريف مبالغ فيها كما اعتقد البعض مؤكدًا أن ميزانية بعثة مصر كانت معتدلة لو تم مقارنتها بالدولار.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه يتابع بنفسة كافة الأبطال ويدعم الجميع وكلنا خلف أبطال ونجوم مصر من أجل تحقيق الهدف وتحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة بلوس أنجلوس 2028.