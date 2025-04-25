"هشام جمال يتصدر الترند في ليلة العمر.. وغياب تامر حسني يثير التساؤلات"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم النجم هشام جمال تريند محركات البحث جوجل نظرا بزفافه على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وسط حضور لافت لكوكبة من نجوم الفن والغناء، الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما الكبيرة.

لكن وسط أجواء البهجة، خطف غياب النجم تامر حسني الأنظار وأثار تساؤلات الجمهور، خاصةً أن علاقة صداقة قوية تجمعه بالفنان أحمد زاهر، كما كان له الفضل في تقديم ليلى للجمهور وهي طفلة من خلال فيلم "عمر وسلمى".

ورغم حالة الجدل، فإن الإجابة جاءت سريعًا: فقد تزامن الحفل مع إحياء تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي، وهو ما يفسر غيابه عن المناسبة. ومن المنتظر أن يوجه تامر تهنئة للعروسين خلال الساعات المقبلة عبر حساباته الرسمية.

ليلى أحمد زاهر بدت كأميرة في إطلالة ملائكية جذبت الأنظار، ولم يتمالك والدها الفنان أحمد زاهر دموعه خلال رقصته الأولى معها، في لحظة إنسانية مؤثرة أشعلت مشاعر الحاضرين.

وشهد الحفل حضور نجوم الصف الأول في الفن، من بينهم يسرا، ليلى علوي، مصطفى شعبان، محمد حماقي، درة، وفاء عامر، نبيلة عبيد، حسين فهمي، وغيرهم من الأسماء اللامعة، في واحدة من أكبر تجمعات الوسط الفني هذا العام.