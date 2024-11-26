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مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في المراحل النهائية.

 

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا.

 

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

 

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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