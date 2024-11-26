انت الأن تتابع خبر سر جمال الهنديات… وصفة الثوم الجهنمية لتطويل وتكثيف الشعر ولتنعيمه| هتبقى ملكة جمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات عن السر وراء جمال ونعومة شهر السيدات فى الهند، حيث يعرف عنهم شعرهن الطويل الكثيف الناعم اللامع، ونكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، السر وراء هذا الشعر، بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوافرة في أي منزل، تعمل على تحفيز نمو الشعر، وزيادة كثافته وانبات الفراغات، ومنحه نعومة ليصبح مثل الحرير.

طريقة وصفة الثوم والقرنفل لتطويل الشعر

تحتوي هذه الوصفة على مكونات جبارة تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه حيث أنها بمكونات طبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن تعمل على تحسن صحة الشعر وتنبته، ولن تحتاج سوى ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل المطحون، ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المهروس، نصف ملعقة تكون صغيرة من الروزماري، 4 أوراق من اللورا، كوب من الماء الفاتر وزجاجة بخاخ.

خطوات تحضير وصفة الثوم للشعر