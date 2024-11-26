انت الأن تتابع خبر سر جمال الهنديات… وصفة الثوم الجهنمية لتطويل وتكثيف الشعر ولتنعيمه| هتبقى ملكة جمال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات عن السر وراء جمال ونعومة شهر السيدات فى الهند، حيث يعرف عنهم شعرهن الطويل الكثيف الناعم اللامع، ونكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، السر وراء هذا الشعر، بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوافرة في أي منزل، تعمل على تحفيز نمو الشعر، وزيادة كثافته وانبات الفراغات، ومنحه نعومة ليصبح مثل الحرير.
طريقة وصفة الثوم والقرنفل لتطويل الشعر
- تحتوي هذه الوصفة على مكونات جبارة تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه حيث أنها بمكونات طبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن تعمل على تحسن صحة الشعر وتنبته، ولن تحتاج سوى ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل المطحون، ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المهروس، نصف ملعقة تكون صغيرة من الروزماري، 4 أوراق من اللورا، كوب من الماء الفاتر وزجاجة بخاخ.
خطوات تحضير وصفة الثوم للشعر
- احضري إناء وضعي فيه الثوم، القرنفل، الروزماري، وأوراق اللورا، ثم اضيفي كوب من الماء وبعد ذلك يتم رفعه على النار هادئة حتى يغلي لمدة عشر دقائق مع تغطيته حتى يتم الحفاظ على الزيوت الطيارة الموجودة فى المكونات د، وبعد أن يبرد تماماً، قم بتصفيته جيدا ثم احضر الزجاجة وضعه فيه ويحب أن يكون معقم ونظيف.
- وللاستخدام، قومي برشه على الشعر من الجذور حتى الأطراف، كل يوم وقومي بتدليك فروة رأسها لمدة خمس دقائق حيث يعمل ذلك على تحفيز الدورة الدموية، ولاحظي الفرق بعد الاستمرار عليه لمدة أسبوع واحد من الاستخدام، حيث ستلاحظ أن هناك نتائج إيجابية وسوف يعمل على تحسن والشعر وأيضا تقوية جذور الشعر كما يمنع تساقطه، ويجعله أطول وأكثر كثافة فى وقت قياسي.