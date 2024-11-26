رافائيل لياو الأفضل في مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - نال البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، جائزة أفضل لاعب في مباراة ميلان ومضيفه سلوفان براتيسلافا والتي فاز بها ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقالت لجنة المراقبة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي: لقد حسم لياو مباراة صعبة للغاية ضد دفاع قوي ومنظم من سلوفان بفضل أدائه الفردي المميز.

وهذا الفوز هو الثالث لفريق ميلان على التوالي بعد أن خسر في أول جولتين من مرحلة الدوري.