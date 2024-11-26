لبلبة: 'فقدت النطق 15 يوم وماكنش عندي وقت ألعب في طفولتي بسبب التصوير'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت لبلبة أسرار عن بداية دخولها مجال الفن والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها، وذلك ضمن حوارها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks الذي يعرض علي اليوتيوب.

أسرار في مشوار لبلبة

وقالت لبلبة: كنت موهوبة منذ كان عمري 3 سنوات، حيث كنت أقلد كل من أراه في حياتي، كما كنت أرقص على الموسيقى التي أستمع إليها، وأنا آخر ابنة بين أشقائي وجيت غلطة وسط أخواتي، لأن والدتي بعد أن أنجبت ولدين وبنت قالت مش هخلف تاني، وفي النهاية أصبحت الأهم في العائلة.

تحديات واجهت لبلبة في الطفولة

وأضافت لبلبة: عشت طفولة صعبة وليست عادية مثل باقي الأطفال، وكنت أنظر من الشباك وأرى أطفال في سني يلعبون وأقول لوالدتي أنني أرغب في اللعب معهم، ولكنها كنت ترفض بسبب ارتباطي بحفلات في اليوم التالي وتصوير فيلم، وماكنش عندي وقت ألعب.

لبلبة تفقد النطق

واختتمت لبلبة: في إحدى المرات كان لدي حفل مهم في نادي الضباط سيحضره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان معي عبدالحليم حافظ في الحفل، وعندما صعدت إلى المسرح قدمت التحية الخاصة بالمسرح، ثم ذهبت إلى الميكروفون من أجل تقديم فقرتي ولكن بسبب ارتباكي وقتها لم أقدر على الحديث وفقدت بعدها النطق لمدة 15 يوم وكنت أخشى أن أفقد صوتي للأبد.

أحدث أعمال لبلبة

ومن ناحية اخري، تنتظر لبلبة عرض أحدث أفلامها وهو الجواهرجي والذي تخوض بطولته مع النجم محمد هنيدي والنجمة منى زكي، ويتناول الفيلم قصة تاجر مجوهرات ويجسد دوره محمد هنيدي الذي يقع في العديد من المواقف المحرجة والمشاكل بسبب زوجته والتي تجسدها منى زكي، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب هنيدي ومنى كل من لبلبة، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، أحمد حلاوة، وغيرهم، من تأليف عمر طاهر، ومن إخراج إسلام خيري.

آخر أعمال لبلبة

وكان آخر أعمال لبلبة هو فيلم عصابة الماكس والذي تم طرحه في دور العرض السينمائية في يونيو 2024، وشاركت لبلبة فيه بدور نوجة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، أحمد فهيم، وشارك في الفيلم عدد من الفنانين كضيوف شرف وهم كريم فهمي، أحمد السقا، صلاح عبد الله، هشام ماجد، محمد ثروت، محمد لطفي، والعمل من إخراج حسام سليمان.