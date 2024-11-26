دوري أبطال أوروبا: ليفركوزن يضرب سالزبورغ بالخمسة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - اكتسح فريق باير ليفركوزن الألماني ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

تناوب على تسجيل خماسية باير ليفركوزن كل من فلوريان فيرتز (د 8 من ضربة جزاء و30) وأليخاندرو غريمالدو (د 11) و باتريك شيك (د 61) وأليكس غارسيا (د 72).

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس قبل مباريات اليوم الأربعاء، فيما تجمّد رصيد ريد بول سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز الثلاثين.