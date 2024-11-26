فوز أتلتيكو مدريد وميلان بدوري الأبطال

فوز أتلتيكو مدريد وميلان بدوري الأبطالحقق فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي فوزهما الثالث في دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم بحلته الجديدة، بعد تخطيهما عقبتي سلافيا براغ التشيكي (6- صفر)، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي (3- 2) تواليا يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

ففي المباراة الأولى، أحرز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا كبيرا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بستة أهداف نظيفة على ملعب "ستاديون ليتنا" بمدينة براغ.

وسجل الأهداف كل من الأرجنتينيين جوليان ألفاريز في الدقيقيتن (15، 59) وأنخيل كوريا في الدقيقتين (85، 89)، وماركوس يورنتي في الدقيقة (43)، والفرنسي انطوان جريزمان في الدقيقة (70).

والفوز هو الثالث لأتلتيكو مدريد في المسابقة مقابل هزيمتين، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، فيما مني سلافيا براغ بهزيمته الثالثة مقابل فوز وتعادل ليتوقف رصيده عند أربع نقاط في المركز السادس والعشرين.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ميلان الإيطالي فوزا صعبا من مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "استاد باسينك" بمدينة براتيسلافا.

وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش والبرتغالي رفاييل لياو والإنجليزي تامي أبراهام في الدقائق (21، 68، 71) أهداف ميلان، والأرميني يتجران بارسيجيان ونينو مارسيلي في الدقيقتين (24، 88) هدفي سلوفان براتيسلافا.

والفوز هو الثالث لميلان في المسابقة مقابل هزيمتين ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، في مني سلوفان براتيسلافا بهزيمته الخامسة تواليا، وبقي في المركز السادس والثلاثين والأخير بدون رصيد من النقاط.

ويتأهل أول ثمانية فرق في الترتيب العام للمجموعة التي تضم 36 فريقا، إلى الدور ثمن النهائي مباشرة "دور الـ16"، فيما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الـ24 منافسات خروج المغلوب، لتأهل ثمانية فرق أخرى إلى الدور ثمن النهائي.