دوري أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يسقط في ملعبه أمام أورلاندو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - أقيمت الثلاثاء، مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، وأسفرت عن النتائج الآتية:

في المجموعة الأولى، خسر يانغ أفريكانز من تنزانيا أمام الهلال السوداني، وتعادل مازيمبي من جمهورية الكونغو مع مولودية الجزائر الجزائري من دون أهداف.

وفي المجموعة الثانية، تعادل ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا مع مانيما انيون من جمهورية الكونغو من دون أهداف، وخسر الرجاء المغربي أمام مواطنه الجيش الملكي 0-2.

في المجموعة الثالثة، فاز الأهلي المصري على ستاد أبيدجان من ساحل العاج بأربعة أهداف مقابل هدفين، وخسر شباب رياضي بلوزداد الجزائري أمام أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا 1-2.

وفي المجموعة الرابعة، فاز الترجي التونسي على دجوليبا من مالي بأربعة أهداف دون مقابل، وبيراميدز المصري على ساجرادا اسبيرانسا من أنغولا 5-1.