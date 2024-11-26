دوري أبطال إفريقيا .. الأهلي المصري يبدأ مشواره بالفوز على استاد أبيدجان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - حقق الأهلي المصري فوزاً كبيراً على نظيره استاد أبيدجان (ساحل العاج) بنتيجة 4-2، مساء اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

رباعية الأهلي حملت توقيع كلاً من محمود كهربا “هدفين” (د14، د48)، محمد أفشة (د21)، وحسين الشحات (د26)، فيما سجل للخاسر كلاً من كاسوم كوني (د30)، وروجير أسالي (د55).

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– مازيمبي(جمهورية الكونغو) × مولودية الجزائر 0-0.

– يانغ أفريكان (تنزانيا) × الهلال (السودان) 0-2.

– صن داونز (جنوب إفريقيا) × مانيما انيون (جمهورية الكونغو) 0-0.

– بيراميدز (مصر) × ساجرادا اسبيرانسا (أنغولا) 5-1.