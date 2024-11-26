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أحمد جودة - القاهرة - دخل مانشستر يونايتد في سباق مع ليفربول للحصول على خدمات المدافع البارز من الدوري الإنجليزي الممتاز ريان آيت-نوري في فترة الانتقالات الشتوية.

مانشستر يونايتد يطارد ليفربول للتعاقد مع مدافع ولفرهامبتون

ويعاني مانشستر يونايتد من نقص في مركز الظهير الأيسر بسبب الإصابات التي تعرض لها لوك شو وتيريل مالاسيا.

ومنذ تولي المدرب البرتغالي روبن أموريم إدارة الفريق، الذي يفضل استخدام الأظهرة الهجومية، وابدي عن رغبته في التقاعد مع ريان ووضعه في خطته.

علي الجانب الآخر يواجه ليفربول تحديات دفاعية مع تراجع مستوى أندي روبرتسون واقتراب عقود كل من ترينت ألكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك من نهايتها، وكان ليفربول ابدي رغبته في التعاقد مع اللاعب من بداية الموسم.

لذلك يرغب الناديين في الحصول على خدمات اللاعب الجزائري الذي يرغب في مغادرة صفوف ولفرهامبتون.