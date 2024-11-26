دوري أبطال أوروبا: إنتر ميلان يعبر لايبزيج بهدف

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - حقق إنتر ميلان المطلوب، وفاز على ضيفه لايبزيج بخدف دون مقابل سجله لاعب لايبزيج كاستيلو لوكيبا خطأ في مرماه (د 27).

وحافظ إنتر ميلان على نظافة شباكه للمباراة الخامسة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، فيما سجل 7 أهداف في 5 مباريات.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، فيما بقي رصيد لايبزيج خالياً من أي نقطة في المركز الثالث والثلاثين.