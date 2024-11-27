نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يكرم ضيافة باريس سان جيرمان بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

بدأ لاعبو فريق بايرن ميونخ الدقائق الأولى من المباراة، بمحاولات هجومية لاقتناص هدف مبكر، وسط حماس الجماهير الألمانية.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، أحرز اللاعب كيم مين جاي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، هدف التقدم في شباك باريس سان جيرمان.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حصل الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان، على بطاقة صفراء ثانية، ليتم طرده في الدقيقة 56.

وسدد جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونخ، كرة قوية عند الدقيقة 74 من الشوط الثاني، ولكنها ارتطمت بالقائم