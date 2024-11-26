العالم اليوم - بايدن يؤكد: إسرائيل ولبنان وافقتا على وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يسري مفعوله خلال ساعات، فجر الأربعاء.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي من واشنطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا الأربعاء بتوقيت لبنان وإسرائيل.

وأضاف: " إسرائيل لم تشن الحرب، والشعب اللبناني لم يكن يريد الحرب.. حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران وأقدمت على مهاجمة إسرائيل".

وأكد الرئيس الأميركي خلال حديثه أن بلاده "ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا".

وأشار بايدن إنه خلال الأيام المقبلة "سندفع مع تركيا وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في غزة".

وكشفت مصادر عديدة أن اجتماعا مقررا لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، مساء الثلاثاء، قد يؤدي إلى المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيوافق على الاتفاق على الأرجح.