دوري أبطال آسيا للنخبة: أولسان يستضيف شنغهاي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، أربع مباريات لحساب الجولة الخامسة من منافسات مجموعة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، فيلعب فيسيل كوبي الياباني مع سنترل كوست مارينرز الأسترالي الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع شنغهاي الصيني، بنفس التوقيت، وبوريرام يونايتد التايلاندي مع كاواساكي فرونتال الياباني الساعة 15:00، وشاندونغ تايشان الصيني مع جوهور دارول تاكزين الماليزي الساعة 15:00 أيضاً.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة في مجموعة الشرق غداً الأربعاء فيلعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني مع بوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية الساعة 13:00، وغوانغجو إف سي من كوريا الجنوبية مع شنغهاي شنهوا الصيني بنفس التوقيت.

ترتيب مجموعة الشرق

1- فيسيل كوبي: 10 نقاط

2- غوانغجو إف سي: 9 نقاط

3- يوكوهاما إف مارينوس: 7 نقاط

4- جوهور دارول تاكزيم: 7 نقاط

5- شنغهاي شنهوا: 7 نقاط

6- بوريرام يونايتد: 7 نقاط

7- بوهانغ ستيلرز: 6 نقاط

8- كاواساكي فرونتال: 6 نقاط

9- شاندونغ تايشان:4 نقاط

10- شنغهاي:4 نقاط

11- سنترل كوست مارينرز: نقطة واحدة

12- أولسان هيونداي: دون نقاط