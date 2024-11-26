نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي فاولر: صلاح لن يرحل عن ليفربول.. وهذا موقفي منه بعدما تخطى أرقامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف روبي فاولر، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، عن رأيه في أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، مع الريدز، وموقفه من تخطي أرقامه.

روبي فاولر يتحدث عن مستقبل محمد صلاح

وقال روبي فاولر، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "لا أتوقع رحيل محمد صلاح، الأزمة حاليا تكمن في بنود العقد، أنا أتوقع أن الأمور سيتم حلها، لكن في الغرف المغلقة، ومن الأفضل للنادي تجديد تعاقد اللاعب ويستمر لفترات أطول بدلًا من الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن للصحافة".-

وأضاف:" محمد صلاح يؤدي بشكل رائع، وهو نفس الأداء الذي كان يقدمه منذ انتقاله إلى ليفربول، ويجب أن تستجيب إدارة النادي لطلباته، لأنه لاعب مهم للغاية، ولم تزعجني تصريحاته الأخيرة، وأعتقد أن الإدارة ستتحدث معه بشأنها، وسيتم تسريع المفاوضات وحسمها خلال الأسابيع المقبلة".



وأوضح:" صلاح لم يقل هذه التصريحات ليُحرج الإدارة، ولكن ليتم تسريع المفاوضات، خاصة وأنه في يناير المقبل سيجد اهتمامًا من أكبر الأندية في أوروبا".

واستكمل: "الأزمة في المفاوضات حاليا، لا تخص الأمور المالية، ولكن يجب أن يتم وضع عقد كبير للاعب نادر مثله وتجديد عقده لمدة 3 أو 4 مواسم".

ثم أشار أسطورة ليفربول: "لا أتخيل أنني أرى صلاح بقميص ناد آخر غير ليفربول في الدوري الإنجليزي، لأنه يحترم تاريخه مع الريدز، لكن أعتقد أنه سيكون قريبًا من الانتقال لأحد الأندية السعودية أو ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان، وتحديدا لأنه مازال قادرا على العطاء، وجماهير ليفربول متعلقة به".

وعن موقفه من تخطي صلاح أرقامه، اردف فاولر: "لا أنزعج من هذا الأمر، إنه ظاهرة يُسجل أهدافًا لا تُصدق، أنا من أكبر مُشجعيه، هو لاعب رائع واحصائياته خارقة، وكلما يكسر أرقامًا قياسية يُساعد ليفربول، وهذا يسعدني".

ثم أتم فاولر تصريحاته: "ما يُقدمه صلاح حاليًا مُذهل، هو من أفضل لاعبي العالم، وغيابه عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور في الفترة الماضية مزحة، يجب أن يكون ضمن المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية في العام المقبل".

