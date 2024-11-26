فاروق فلوكس: الصدفة لعبت دور حاسم في التحاقي بالتمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أجاب الفنان فاروق فلوكس، على سؤال كيف دخل عالم التمثيل أثناء الدراسة بالجامعة، قائلًا: "جاء شخص من فريق التمثيل ووجّهني إلى الالتحاق بالفريق وبالفعل التحقت، وقدمت دور معين ولكني لم أنجح ولإني أكره الفشل استمريت واستكملت، وفي وقتها كانت هناك رواية من تمثيل أبو بكر عزت وعبد الرحمن أبو زهرة وقدمت وقتها عمل "خاتم سليمان" وكان تمثيل صامت ونجحت.

فاروق فلوكس وعمرو الليثي

تصريحات فاروق فلوكس

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج وآحد من الناس مع د. عمرو الليثي، عن سر الخلاف بينه وبين الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، معلقًا:"كنا في مسلسل وكان هناك مشهد عزاء وكنا نتحدث والصوت عالي وعلق أبو زهرة هيا ندوة ولا إيه وكان سوء تفاهم بيننا وقالي لو مش عاجبك أمشي، وأنا حساس جدًا وحزنت وقتها من كلمته ولكنه في النهاية أستاذ كبير وأنا أحترم فنه وكان زعل مؤقت وانتهى".

سبب خلاف فاروق فلوكس ومها أحمد

وعن سر خلافه بينه وبين الفنانة مها أحمد أجاب: "هي مثل بنتي الصغيرة وكنا نقدم رواية وكان دوري بالتنسيق مع المخرج أن أقول بعض الجمل، ولكني أضفت إلى المشهد وعندما انهيت دوري، عقبت الفنانة مها أحمد ب" افيه “، وفي اليوم التالي لم أقل نفس الكلام لإني ارتجلته، وصرخت قائلة أنا المفروض أقول افيه هنا، وحزنت من طريقتها وأسلوبها واعتذرت عن استكمال الدور وجاء لي اشرف زكي وأصر على أن استكمل الدور، وتعبت جدً وذهبت إلى المستشفي وعملت قسطرة، وفي النهاية نسيت المشكلة، ووجه لها الدعاء بإن ربنا يوفقها ويشفي ابنها”.

وعن معظم أدواره وهو خواجة وبخاصة مع الزعيم في دموع في عيون وقحة، ورأفت الهجان والسر في إتقان هذه الشخصية مفجرا مفاجأة أن دوره مع دموع في عيون وقحة لم يكن دوره وكان دور أسامة عباس ومن قبله سعيد عبد الغني، وتم ترشيحي من قبل سعيد عبد الغني في دور الخواجة "ديموس " بمسلسل دموع في عيون وقحة ومنذ أن بدأت التمثيل أشاد المخرج بي وقال لي هتعمل الدور.

وأشار إلى أن الفنان الكبير الراحل الأستاذ فؤاد المهندس كان يعامله بمنتهي الاحترام والحب وكأنه ابنه وفي أحد المرات تعب الأستاذ واصيب بالمرض، وكان وقتها بالعمرة، معلقًا: "لم أذهب اليه وزعل جدًا وعاتبني وكنت دائما اكون بجواره، ولم يحدث خلاف بيني وبينه".