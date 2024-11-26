وزارة العمل تعلن بدء إختبارات لخريجي دورات تدريب على مهن خدمات صحية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء ،عن بدء تقييم و إختبارات، خريجي المرحلة الأولي من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة ،الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب ،من الوزارة ،على مهن الخدمات الصحية ،في نطاق محافظات القاهرة الكبري ،وذلك من جانب لجنة مشتركة تتكون من وزارتي العمل والصحة والسكان،كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة ،بعد التأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز ،حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى.

وقال محمد الهواري مدير عام عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل أن ما قامت به "اللجنة " يأتي في اطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ،" بداية جديدة لبناء الانسان، وفي ضوء التعاون بين وزارتي العمل و الصحة،و توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء د. خالد عبد الغفار وزير الصحة،والسيد / محمد جبران وزير العمل ،لبدء فعاليات تقييم واختبار المرحلة الأولى من خريجي مراكز التدريب الخاصة.

تراس لجنة وزارة الصحة د. علا خير الله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية ،وعضوية :د. نيفين محمد مدير عام الإدارة العامة للتمريض،ود.محمد عبد الواحد منسق ،وعدد من الساده أعضاء وزاره الصحة والسكان في محافظتي القاهرة والجيزة..ومن وزارة العمل،السيد/ محمد جميل الهواري مدير عام الادارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة رئيسا للجنة،وعضوية :السيدة رباب ابراهيم عبد الله منسق،وسلمى سيد ،وهدى فرغلي ،وندى صلاح ،ورشا ممدوح،وأحمد نور..وعدد من الأعضاء ممثلي مديريتي عمل القاهرة والجيزة .