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أحمد جودة - القاهرة - مباراة بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025.. يشهد مساء اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024، مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب "أليانز أرينا". تحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين اللذين يسعيان لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزهما في جدول الترتيب وضمان التأهل إلى الأدوار المقبلة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

و سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

- يحتل بايرن ميونخ الفريق الألماني المركز السابع عشر في ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 4 مباريات، فاز في مباراتين وخسر في مثلها، ليجمع 6 نقاط. على الرغم من القوة التي يتمتع بها بايرن ميونخ، إلا أن الفريق يحتاج إلى أداء قوي لتحقيق الفوز اليوم والحفاظ على فرصه في المنافسة.



- باريس سان جيرمان: بينما يحتل الفريق الفرنسي المركز الخامس والعشرين برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز واحد وتعادل في مباراة أخرى، بينما خسر في مباراتين. يعاني باريس سان جيرمان من صعوبة في هذا الموسم، خاصة في مواجهاته مع الفرق الكبرى في المجموعة.

تاريخ الفريقين في البطولة

خاض فريق بايرن ميونخ مباريات قوية في دوري الأبطال هذا الموسم، لكن نتائج الفريق متقلبة حتى الآن. أما باريس سان جيرمان فقد حقق فوزًا وحيدًا على فريق جيرونا الإسباني 1-0، وتعادل مع آيندهوفن الهولندي 1-1، بينما تلقى خسارتين من أرسنال 2-0 وأتلتيكو مدريد 2-1.

أهمية المباراة لكلا الفريقين

يحتاج كلا الفريقين إلى الفوز في هذه المباراة لتحسين موقعيهما في جدول ترتيب المجموعة. بايرن ميونخ يسعى لتوسيع فارق النقاط والتأكيد على قدرته على التأهل من دور المجموعات، بينما يطمح باريس سان جيرمان لتحقيق انتصار يعزز من فرصه في المنافسة على التأهل.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وجاء تشكيل البايرن كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: رافايل جيريرو، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا

الهجوم: مايكل أوليسي، كين، كينجسلي كومان

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع كالتالي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام تينوريو، يورام زاجي

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتور فيريرا، زهير إيمري

الهجوم: براديلي باركولا، ماركو أسينسيو، عثمان ديمبيلي

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة



1- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة

2- سبورتينج لشبونة (البرتغال) – 10 نقاط

3- موناكو (فرنسا) – 10 نقاط

4- إستاد بريست (فرنسا) – 10 نقاط

5- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

6- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 9 نقاط

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 9 نقاط

9- أتلانتا (إيطاليا) – 8 نقاط

10- يوفنتوس (إيطاليا) – 7 نقاط

11- ليل (فرنسا) – 7 نقاط

12- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 7 نقاط

13- أرسنال (إنجلترا) – 7 نقاط

14- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 7 نقاط

15- سيلتك (إسكتلندا) – 7 نقاط

16- دينامو زغرب (كرواتيا) – 7 نقاط

17- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

18- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط

19- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط

20- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

21- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

22- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

23- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

24- أيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط

25- سبارتا براج (التشيك) – 4 نقاط

26- شتوتجارت (ألمانيا) – 4 نقاط

27- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 4 نقاط

28- شاختار دونيتسك – 4 نقاط

29- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط

30- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

31- بولونيا (إيطاليا) – نقطة واحدة

32- لايبزيج ألمانيا – من دون نقاط

33- شتورم جراتس (النمسا) – من دون نقاط

34- يونج بويز (سويسرا) – من دون نقاط

35- سرفينا زفيزدا (صربيا) – من دون نقاط

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط.