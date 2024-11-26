الخميس.. لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير فنزويلا بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، بعد غد الخميس برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي، سفير جمهورية فنزويلا، لدى مصر "ويلمر أومار بارينتوس"، في الرابعة عصرًا بمبنى النقابة.

يأتي ذلك لإجراء حوار مفتوح معه، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، على ضوء إعلان نتيجة الانتخابات الفنزويلية الأخيرة، والتي رفضت نتيجتها الولايات المتحدة، وموقف حكومة فنزويلا من البريكس ورؤيتها أنه أداة للتحرر الاقتصادي من هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية الدولية"، وما هي أهم ملامح تعزيز العلاقات لفنزويلا مع الدول العربية الفترة القادمة وموقفها من القضية الفلسطينية".

أعد اللقاء بالتنسيق مع لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي علاء الدين الساوي، والزميل الصحفي أمير أبورفاعي.