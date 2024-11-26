انت الأن تتابع خبر رابطة أبطال افريقيا: تعادل مازيمبي الكونغولي مع مولودية الجزائر وفوز الهلال السوداني على يونغ افريكانز التنزاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعادل مازيمبي الكونغولي مع ضيفه مولودية الجزائر صفر-صفر في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بمدينة لوبومباشي لحساب الجولة الاولى عن المجموعة الاولى ضمن دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة، انهزم يونغ افريكانز التنزاني بميدانه أمام الهلال السوداني (0-2) من تسجيل آداما كوليبالي (63) وياسر المزمل (90).

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 3 نقاط أمام مولودية الجزائر ومازيمبي بنقطة واحدة لكل منهما بينما يتذيل يونغ أفريكانز الترتيب بلا رصيد.

وتستضيف مولودية الجزائر في الجولة الثانية المقررة ما بين 6 و8 ديسمبر القادم يونغ افريكانز التنزاني فيما يستقبل الهلال السوداني منافسه مازيمبي.