نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تقرر استدعاء السفير البريطاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، التحذيرات إلى لندن من عواقب تصعيد الموقف، على خلفية طرد السكرتير الثاني لسفارتها إدوارد ويلكس بريور، مؤكدة أن الرد سيكون مماثلا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنها استدعت مبعوث لندن لدى موسكو نايجل كايسي، احتجاجا على المعلومات الخاطئة التي أدلى بها السكرتير الثاني للسفارة إدوارد ويلكس بريور للحصول على تأشيرة وإذن بدخول روسيا للعمل كموظف في سفارة بلاده.

كما أكدت أن الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا سيخضعون لمتطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق ببياناتهم.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الخارجية الروسية سحب الاعتماد من بريور وأمرته بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين، بعدما أبلغ جهاز الأمن الفدرالي عن وجود استخباراتي بريطاني غير معلن تحت غطاء سفارة بريطانيا لدى موسكو.