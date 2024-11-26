نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي ضد بريست في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة بريست ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة وبريست على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وبريست في دوري أبطال أوروبا اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة ضد بريست

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: أولمو، ليفاندوفسكي، رافينيا.