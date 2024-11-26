آرني سلوت يعلق على تصريحات محمد صلاح

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - علق آرني سلوت، مدرب ليفربول، على تصريحات النجم المصري، محمد صلاح، بشأن تجديد عقده مع الريدز.

وكان صلاح صرح خلال الأيام الماضية بأن ليفربول لم يقدم له أي عرض للتجديد، مشيراً إلى أنه بات أقرب للرحيل.

وعن هذا الأمر، قال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد: “لقد قلت عدة مرات إنني لا أشارك في هذا الشأن (عقود اللاعبين)، ولكن إذا نظرت إلى تشكيلتي ستجد بأن محمد صلاح أكثر مشاركة من غيره في الفريق”.

وأضاف: “نريد أن تستمر أرقام محمد صلاح كما هي دائماً، لا أعتقد أنه مشتت، إنه يركز تماماً على المباراة القادمة”.

وتابع: “تلك الأمور دائماً موجودة في وسائل الإعلام، ويتحدث عنها المشجعون، لكن اللاعبين لا يفعلون ذلك، ولا أعتقد أن هناك أي تشتيت لـ محمد صلاح أو للاعبين”.

وعن تصريحات جيمي كاراجر ووصف محمد صلاح بالأناني، قال سلوت: “أركز أكثر على ما قاله، بأن محمد صلاح أحد أفضل خمسة لاعبين في ليفربول، وأتفق معه”.

وأتم بهذا الشأن: “كما قلت، لا أعتقد أن هذا يشتت انتباه محمد صلاح، أعتقد أنه يخرج أفضل ما لديه، ونتحدث سوياً وأخبره حول ما أتوقعه منه، كما أفعل مع جميع اللاعبين”.